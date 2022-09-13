تنطلق، اليوم الثلاثاء، الاختبارات المعيارية للصفين الرابع والثاني متوسط، في العلوم والرياضيات.

ونوهت حسابات المدارس المختلفة في المملكة عبر موقع “تويتر”، بموعد الاختبارات المعيارية، والتفاصيل الخاصة بها وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل الاختبارات المعيارية

وحسبما ذكرت وزارة التعليم، يبدأ وقت الاختبار في تمام الساعة الثامنة صباحًا ويستمر لمدة 24 ساعة، لافتة إلى أن مدة الاختبار 60 دقيقة تبدأ من دخول الطلاب، ويمكن للطالب إنهاء الاختبار بعد مضي 30 دقيقة.

وتعتبر الاختبارات المعيارية في العلوم والرياضيات هي اختبارات مبنية على ضوء الاتجاهات العالمية، لقياس مستويات الأداء والتحصيل في مجال الرياضيات والعلوم لطلبة الرابع الابتدائي والثاني متوسط، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

وتطبق الاختبارات دوريًا بدءًا من الأسبوع الثالث في الفصل الدراسي الأول وفق خطة زمنية تضعها الوزارة.