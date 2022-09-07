من المقرر أن تنتهي، اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٢/١١هـ، مهلة الإعفاء المحددة لأصحاب الآبار غير المرخصة، وذلك بالإفصاح عنها تفاديًا للغرامة.

الاستفادة من مهلة الإعفاء

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت في وقت سابق، أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عنها.

نظام المياه

ويأتي ذلك تطبيقًا لنظام المياه الذي صدر في ١٤٤١/١١/١١هـ وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على أن: “يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام”.

وأوضحت الوزارة أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تطبيقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا منصة إلكترونية (هنا)، تتيح للمستفيد الحصول على رخصة لبئر جرى حفره سابقًا من دون ترخيص، ما يمكّنه مستقبلًا من إصدار رخصة لتعميق البئر أو ردمها أو تنظيفها أو حفر بئر بديلة عنها حال الموافقة عليها.