أعلنت إدارة تعليم الرياض انطلاق اختبارات مهاراتي، اليوم الأحد 8/ 2/ 1444هـ، حضوريًّا في المدارس.

انطلاق اختبارات مهاراتي:

وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن اختبارات مهاراتي تستهدف المهارات الأساسية المكتسبة لدى الطلبة في مواد: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي (السنة المشتركة) في المعارف والمهارات التي سبق لهم دراستها.

أهداف اختبارات مهاراتي:

1– تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة

2– تشخيص وتحليل نواحي القوة ومكان الضعف لدى الطلبة

3– توفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم وقطاعات الوزارة