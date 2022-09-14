ينظم مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، منتدى الأسرة الخليجية، برعاية أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة.

ينظم مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع @GCCSG #منتدى_الأسرة_الخليجية في الرياض خلال الفترة 14-15 سبتمبر 2022، تحت عنوان "الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة في الخليج". كن جزءًا من الحدث، وسجل الآن:https://t.co/fYFzvGL7JF

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. #Gulf_family_forum@FAC_SA pic.twitter.com/ZhMa2FRdFp — منتدى الأسرة الخليجية (@familyforumsa) September 1, 2022

يوم الأسرة الخليجي

وينطلق المنتدى في الرياض خلال الفترة 14-15 سبتمبر، تحت عنوان “الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة في الخليج، ويأتي بالتزامن مع يوم الأسرة الخليجي الذي يوافق اليوم الأربعاء.

موضوعات المنتدى

ومن المقرر أن يناقش المنتدى، القضايا والموضوعات ذات الأهمية والأولوية للأسرة الخليجية، فيما تستعرض جلساته التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية اليوم منها القيم وواقع كبار السن واقتصاديات العائلة وصحتها.