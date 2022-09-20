يبدأ اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم على وظائف أمانة محافظة الأحساء، وذلك عن طريق منصة “جدارة”.

وظائف شاغرة للجنسين

وأعلنت أمانة الأحساء عن وظائف شاغرة (رجال / نساء) في المجالات (الإدارية، القانونية، الهندسية، الفنية)، بالمرتبة (الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة).

الوظائف المطلوبة

ودعت الأمانة الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم الموظفين (بنظام التعاقد)،وسيكون التقديم عن طريق الدخول على منصة مسار (جدارة) التابعة لوزارة الموارد البشرية.

والوظائف المطلوبة هي (محامي، أخصائي صحة عامة، مهندس تنسيق مواقع مساعد، مهندس ميكانيكي مساعد، مراقب انشاءات، مراقب انشاءات، مساح، مراقب طرق، رسام معماري).

ومن المقرر أن ينتهي التقديم على هذه الوظائف يوم السبت المقبل الموافق 24 سبتمبر.