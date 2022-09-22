كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن اليوم الخميس هو آخر أيام فصل الصيف في الوطن العربي والنصف الشمالي للكُرة الأرضيّة، بعد أن استمر 93 يومًا، على أن يبدأ فصل الخريف بداية من الغد الجمعة.

يطوى الوطن العربي و النصف الشمالي للكُرة الأرضيّة صفحة فصل الصيف فلكيًا هذه السنة مع نهاية اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ،بعد أن أستمر 93 يوماً استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غدا الجمعة. pic.twitter.com/6gpySpNo65 — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) September 22, 2022

وكتب حساب فلكية جدة بموقع تويتر: “يطوي الوطن العربي والنصف الشمالي للكُرة الأرضيّة صفحة فصل الصيف فلكيًا هذه السنة مع نهاية اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ،بعد أن استمر 93 يوماً استعداداً لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غد الجمعة”.

بدوره، أوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة، أن دخول فصل الخريف لا يعني أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا، وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكشف صفات فصل الخريف، مشيرًا إلى أنه يتصف بكثرة تقلباته الجويّة، وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء، لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار، كما أنه يُعتبر البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية إذ تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوي.

ولفت إلى أن منطقة الخليج العربي، ترتفع فيها فُرص تساقُط الأمطار الرعديّة، كما أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.