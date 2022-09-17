يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الحفل الختامي لمهرجان الهجن 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة للمهرجان، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.

فيديو | ولي العهد يرعى اليوم الحفل الختامي لمهرجان الهجن بالطائف #الإخبارية pic.twitter.com/VugnmrGSrW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 17, 2022

تخصيص جوائز مالية

وتم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

شكر وامتنان

ووجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد حرصه على رفعة وازدهار الحركة الرياضية في المملكة بشكل عام ورياضة الآباء والأجداد بشكل خاص.

ازدهار الرياضة

كما ثمن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، رعاية ولي العهد للحفل الختامي للمهرجان .

وبين الأمير سعود أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة الرشيدة على ازدهار الرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص، التي تأتي بوصفها مرتكزًا أساسيًا ومتينًا وراسخًا من مرتكزات الهوية الوطنية.