كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، توقيت تساوى طول الليل مع النهار، لافتًا إلى أن موعده يأتي مع نقطة العبور للشمس.

متى يكون أطول نهار وأطول ليل في السنة، ومتى يتساوى طول الليل مع النهار؟

التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/dWPEzV7RMv — العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 21, 2022

حركة الشمس

وأوضح الزعاق، التفاصيل في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، قائلًا إن الشمس تتحرك بشكل لحظي في رحلة ثانوية من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال على شكل بندول، وعند وصولها إلى أقصى ميلًا لها ناحية الشمال تسمى بـ”نقطة المنقلب الصيفي”، وعند وصولها إلى أقصى نقطة لها ناحية الجنوب تسمى بـ”نقطة المنقلب الشتوي”.

وأضاف أن الشمس عند مرورها بخط الاستواء صعودًا أو نزولًا فتسمى بـ”نقطة العبور”، وهي القنطرة التي تنتقل فيها الشمس من جهة لأخرى، لافتًا إلى أن هذه نقاط تقلب وتحول لحركة الشمس.

تساوي النهار والليل

ولفت إلى أن المنقلب الصيفي يوم 22 يونيو يكون فيه أطول يوم بالسنة، أما المنقلب الشتوي 22 ديسمبر يكون فيه أطول ليل بالسنة، وفي نقطة العبور الخريفي 22 سبتمبر يتساوى طول النهار والليل، والذي يحل اليوم.