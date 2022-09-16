أعرب رئيس وحدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتعليم في اليونسكو، فينقتشن مياو، عن إعجابه بمدى اهتمام المملكة بالطلاب في المناطق النائية.

#فيديو | رئيس وحدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتعليم في اليونسكو: السعودية دولة رائدة في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأحد أفضل الأمثلة بالعالم في الاهتمام بالتعليم في المناطق النائية.#واس_عام pic.twitter.com/QjNM30LcGI — واس العام (@SPAregions) September 16, 2022

وقال مياو خلال زيارته لمدرسة البث الفضائي: إن المملكة لا تركز فقط على الطلاب الذين يعيشون في المدن الكبرى والمناطق الحضرية الذين هم بالفعل في فصل دراسي وبيئة دراسية مجهزة للغاية.

الطلاب في المناطق النائية:

وأضاف أن ما يثير قلق المملكة هو وضع الطلاب الذين يعيشون في المناطق التي نطلق عليها ذات الموارد الأقل، موضحًا أن نقطة انطلاق مشروع نظام البث هي من أجل الوصول إلى تلك المجموعة ومساعدتها من نقص الموارد أو المجموعات في المناطق النائية، ما يؤكد أن المملكة وضعت اهتمامًا على هذا النوع من المجموعات.

دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي:

وأشار إلى أن المملكة تعد دولة رائدة في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما أنها أحد أفضل الأمثلة بالعالم في الاهتمام بالتعليم في المناطق النائية.

ولفت: “قد نشرنا بالفعل دراسات عن أفضل ممارسات استخدام التعلم عن بعد خلال كوفيد من اليونسكو، ونعتقد أن لديكم المزيد من الأمثلة الجيدة لمشاركتها مع العالم والدول الأخرى”.