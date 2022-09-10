من المقرر أن يتم إعلان تشارلز الثالث، اليوم، السبت ملكا لبريطانيا، وذلك من شرفة قصر سانت جيمس في مراسم رسمية بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية ودخول البلاد فترة حداد وطني.

منها أنه يحتفل بيوم مولده مرتين وليس لديه جواز سفر أو رخصة قيادة.. امتيازات خاصة حكراً على الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث#العربية pic.twitter.com/25qu0gsAvU — العربية (@AlArabiya) September 10, 2022

وسيتمتع الملك تشارلز بالعديد من الامتيازات الخاصة التي تكون حكرًا على الملك البريطاني.

امتيازات حكر على الملك

وحسب قناة “العربية”، من أبرز هذه الامتيازات، أنه لا ضرورة لحيازة جواز سفر أو رخصة قيادة، وعليه الالتزام بالحياد السياسي وعدم التصويت في الانتخابات.

وتتضمن أيضًا أن يحتفل الملك بيوم مولده مرتين، وتعتبر الحيوانات ملكية خاصة له مثل البجع والدلافين في المملكة.

خطاب الملك تشارلز

يذكر أن الملك تشارلز الثالث توجه أمس الجمعة إلى قصر باكينغهام للمرة الأولى، ليخاطب شعبه بصفته ملكا، حيث أشاد بكلمات مؤثرة بوالدته الملكة إليزابيث التي توفيت عن 96 عاما بعد حكم استمر 70 سنة.

ووعد الملك تشارلز بأن يكون في خدمة البريطانيين طوال حياته على غرار والدته التي قطعت هذا العهد، كما تعهد بخدمة البريطانيين بكل ولاء وحب، فضلًا عن الدفاع عن المبادئ الدستورية التي هي في صلب الأمة.

وأصبح الملك تشارلز البالغ 73 عاما أكبر الملوك سنا لدى اعتلائه عرش المملكة المتحدة.

اعتلاء تشارلز العرش

ومن المقرر أن يجتمع، اليوم، السبت، “مجلس الجلوس على العرش”، وهو مجموعة من الوجهاء من العائلة الملكية وشخصيات سياسية ودينية، بينهم زوجة الملك كاميلا ونجله وليام ورئيسة الوزراء ليز تراس ورئيس أساقفة كانتنبري في قصر سانت جيمس لإعلان تشارلز ملكا بصفة رسمية.

وستنقل هذه المراسم في بث تلفزيوني مباشر للمرة الأولى. وسيتلى الإعلان من على شرفة القصر ومن ثم في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز، ومن ثم يعلن البرلمان الولاء للملك الجديد ويقدم تعازيه بوفاة الملكة ،في فترة بعد الظهر، يستقبل الملك الجديد رئيسة الوزراء والوزراء الرئيسيين.