أعلنت وزارة الداخلية المصرية، انتحار المتهم بقتل طالبة المنوفية، والعثور على جثمانه بطريق مصر إسكندرية الزراعي.

العثور على جثمان القاتل:

وحسب صحف مصرية، قالت الداخلية اليوم الأحد: إن الأجهزة الأمنية عثرت على جثمان المتهم في واقعة التعدي على إحدى الفتيات بالمنوفية بسلاح ناري مما أدى إلى وفاتها بطريق (مصر/ إسكندرية) الزراعي، حيث كان منتحرًا بذات السلاح الناري السابق استخدامه في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الجريمة:

ولقيت الفتاة حتفها، متأثرة بإصابتها، جراء تعدي الشاب عليها بسلاح ناري، بعد رفض أسرتها زواجه منها.

وتفصيلًا: توفيت الفتاة من قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش على يد شاب، بعدما فشلت محاولات إنقاذها.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا بأن مستشفى بركة السبع المركزي استقبل فتاة تدعى “أماني. ع” تبلغ من العمر 19 عامًا طالبة بكلية تربية رياضية مصابة بطلق ناري وتم وضعها بالعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمحاولة إنقاذ حياتها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وأوضحت أن التحريات الأولية كشفت أن المتهم حاصل على مؤهل متوسط يبلغ 29 عامًا من نفس قرية الضحية، فأمر مدير أمن المنوفية بسرعة ضبط الجاني وتشكيل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وفرق البحث لضبط المتهم.

صلة قرابة:

ونقلت صحف مصرية عن عدد من أهالي القرية أن هناك صلة قرابة تجمع بين المتهم وأسرة المجني عليها، وأن والدها يعمل مدرسًا، وأن المتهم كان سبق أن تقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضت ارتباطها به لسوء سلوكه.