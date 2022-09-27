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إعادته إلى الحالة العلمانية

انتزاع الصفة الكهنوتية عن أسقف لبناني متهم بالتحرش

2022-09-27 الساعة 4:48
انتزاع الصفة الكهنوتية عن أسقف لبناني متهم بالتحرش
المواطن - متابعة

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أصدر البابا فرنسيس قرارًا بالحكم على الخور أسقف منصور أنطوان لبكي من أبرشية بيروت المارونية، المتهم بالتحرش الجنسي، بتجريده من درجة الكهنوت وإعادته إلى الحالة العلمانية.

كما أصدر البابا قرارًا مماثلًا بحق الخوري جورج كريم بدر، وهو أيضًا من أبرشية بيروت المارونية. وفي وقت سابق، صدرت مذكرة توقيف دولية بحق لبكي البالغ من العمر 81 عامًا في أبريل 2016.

اغتصاب الأطفال

وأصدرت محكمة الجنايات في كاين، غربي فرنسا، العام الماضي عقوبة السجن لمدة 15 عامًا بحق لبكي بعدما أدانته غيابيًا بتهم اغتصاب أطفال والاعتداء عليهم جنسيًا. وذكر المدعي العام باسكال شو، الذي طلب عقوبة السجن 15 عامًا للمتهم في مرافعته، إن لبكي “لم يتوقف أبدًا عن تشويه سمعة المدعيات، وذهب إلى حد اتهامهن بالجنون. كما مارس ضغوطًا، مباشرة أو غير مباشرة، على بعض الضحايا أو عائلاتهم”. وعام 2012، أدان القضاء الكنسي في الفاتيكان، منصور لبكي، بالتهم ذاتها، وفي 2013، تقدم عدد من ضحاياه بشكوى أمام القضاء الفرنسي.

استغلال الفتيات جنسيًا

ويُشار إلى أن لبكي أسّس وأدار بين 1991 و1998 مركزًا لاستضافة أطفال لبنانيين أيتام بسبب حرب لبنان في “دوفر لا دليفران”، (كالفادوس) قرب كاين في غرب فرنسا، واتّهم بأنه استغل جنسيًا عددًا من الفتيات في المركز واعتدى عليهن في تلك الفترة.
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