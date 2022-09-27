انتزاع الصفة الكهنوتية عن أسقف لبناني متهم بالتحرش

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أصدر البابا فرنسيس قرارًا بالحكم على الخور أسقف منصور أنطوان لبكي من أبرشية بيروت المارونية، المتهم بالتحرش الجنسي، بتجريده من درجة الكهنوت وإعادته إلى الحالة العلمانية.كما أصدر البابا قرارًا مماثلًا بحق الخوري جورج كريم بدر، وهو أيضًا من أبرشية بيروت المارونية. وفي وقت سابق، صدرت مذكرة توقيف دولية بحق لبكي البالغ من العمر 81 عامًا في أبريل 2016.