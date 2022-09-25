Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن

2h

اتفاقية لإيصال التيار الكهربائي لمشروع رؤى المدينة
https://www.almowaten.net/?p=4581727

2h

لحظة ضبط 99 مخالفًا لنظام البيئة
https://www.almowaten.net/?p=4581687

2h

إخلاء طفل سعودي من الكويت
https://www.almowaten.net/?p=4581671

2h

المملكة تقدم 10 ملايين دولار لإنقاذ صافر
https://www.almowaten.net/?p=4581631

3h

ولي العهد يعين الوسيدي نائبًا لرئيس هيئة المساحة
https://www.almowaten.net/?p=4581653

3h

بيتسو موسيماني يقود الأهلي 5 أكتوبر
https://www.almowaten.net/?p=4581647

3h

دمار شديد في كندا بسبب إعصار فيونا
https://www.almowaten.net/?p=4581609

3h

التأمينات : العمل لا يسقط معاش التقاعد
https://www.almowaten.net/?p=4581597

3h

جازان تستضيف المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية
https://www.almowaten.net/?p=4581591

3h

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
https://www.almowaten.net/?p=4581579

تقارير
العالم
حصاد اليوم
تظهر نتيجة الانتخابات اليوم 

انتصار اليمين في إيطاليا مكسب لبوتين

2022-09-25 الساعة 4:02
انتصار اليمين في إيطاليا مكسب لبوتين
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

تشهد إيطاليا اليوم الأحد انتخابات حكومية، ومن المتوقع أن تأتي نتائجها بالحكومة الأكثر يمينية في البلد منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تتولى فيها أيضًا أول امرأة رئاسة الوزراء. بدأ التصويت في الساعة 8 صباحًا بتوقيت السعودية وسيستمر حتى الساعة 12 مساءً، وحينها يتم نشر استطلاعات الرأي. ويأتي التحالف اليميني بقيادة حزب أخوة إيطاليا، بزعامة جورجيا ميلوني، وهو في طريقه لتحقيق نصر واضح بحسب ما أظهرت آخر استطلاعات الرأي قبل أسبوعين.
انتصار اليمين في إيطاليا مكسب لبوتين
ماتيو سالفيني، سيلفيو برلسكوني، جورجيا ميلوني (تحالف اليمين).

إقالة ماريو دراجي

وتأتي تلك الانتخابات الخريفية الوطنية في إيطاليا لأول مرة منذ أكثر من قرن؛ حيث انطلقت بسبب الاقتتال الحزبي الذي أطاح بحكومة الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء ماريو دراجي في يوليو الماضي. انتصار اليمين في إيطاليا مكسب لبوتين

عدم استقرار سياسي في إيطاليا

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن إيطاليا لديها تاريخ من عدم الاستقرار السياسي، ولن تكون الحكومة التالية استثناءً، حيث ستتعرض لمجموعة من التحديات أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة. انتصار اليمين في إيطاليا مكسب لبوتين

قلق في أوروبا 

وستتم مراقبة نتيجة التصويت بقلق في العواصم الأوروبية والأسواق المالية، فعادةً، يحرص قادة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على وحدتهم بعد الصراع الروسي الأوكراني، لكن انتصار اليمين في إيطاليا يعني أنها قد تكون شريكًا مؤيدًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وكان قد انتقد ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق، الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، قائلًا إن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الإيطاليين يرجع إلى رد الفعل الناجم عن العقوبات الغربية ضد روسيا. وفي الوقت نفسه، أثار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني الغضب في أوروبا في حملته الانتخابية عندما دافع عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلًا إنه دُفع دفعًا إلى القيام بعمليته العسكرية الخاصة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...
الجنوبية

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...

الجنوبية
شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...
أخبار رئيسية

شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...

أخبار رئيسية
فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن
جديد الأخبار

فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن

جديد الأخبار
انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...
الرياضة

انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...

الرياضة
متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...
أخبار كورونا

متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...

أخبار كورونا
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...
العالم

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...

العالم
بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف
جديد الأخبار

بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف

جديد الأخبار
بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية
الرياضة

بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه