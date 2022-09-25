انتصار اليمين في إيطاليا مكسب لبوتين

تشهد إيطاليا اليوم الأحد انتخابات حكومية، ومن المتوقع أن تأتي نتائجها بالحكومة الأكثر يمينية في البلد منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تتولى فيها أيضًا أول امرأة رئاسة الوزراء.
بدأ التصويت في الساعة 8 صباحًا بتوقيت السعودية وسيستمر حتى الساعة 12 مساءً، وحينها يتم نشر استطلاعات الرأي.
ويأتي التحالف اليميني بقيادة حزب أخوة إيطاليا، بزعامة جورجيا ميلوني، وهو في طريقه لتحقيق نصر واضح بحسب ما أظهرت آخر استطلاعات الرأي قبل أسبوعين.
إقالة ماريو دراجي
وتأتي تلك الانتخابات الخريفية الوطنية في إيطاليا لأول مرة منذ أكثر من قرن؛ حيث انطلقت بسبب الاقتتال الحزبي الذي أطاح بحكومة الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء ماريو دراجي في يوليو الماضي.
عدم استقرار سياسي في إيطاليا
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن إيطاليا لديها تاريخ من عدم الاستقرار السياسي، ولن تكون الحكومة التالية استثناءً، حيث ستتعرض لمجموعة من التحديات أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة.
قلق في أوروبا
وستتم مراقبة نتيجة التصويت بقلق في العواصم الأوروبية والأسواق المالية، فعادةً، يحرص قادة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على وحدتهم بعد الصراع الروسي الأوكراني، لكن انتصار اليمين في إيطاليا يعني أنها قد تكون شريكًا مؤيدًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وكان قد انتقد ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق، الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، قائلًا إن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الإيطاليين يرجع إلى رد الفعل الناجم عن العقوبات الغربية ضد روسيا.
وفي الوقت نفسه، أثار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني الغضب في أوروبا في حملته الانتخابية عندما دافع عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلًا إنه دُفع دفعًا إلى القيام بعمليته العسكرية الخاصة.