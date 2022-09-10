تعرض اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال لانتقادات قوية؛ وذلك بسبب ما قدمه من مستوى فني في مباراة الزمالك المصري أمس الجمعة، رغم فوز الهلال بلقب كأس سوبر لوسيل.

ولعب الدوسري المباراة كاملة لكن بعض من جماهير الهلال انتقدوا مستوى اللاعب فنيًّا حيث لم يُظهر أي خطورة ضد لاعبي الزمالك.

ماذا قال سالم الدوسري بعد مباراة الهلال والزمالك ؟

وكان الدوسري تحدث بعد المباراة قائلًا: “ما زلنا في بداية الموسم ويجب أن نصعد شيئًا فشيئًا للوصول إلى المستوى المطلوب لنادي الهلال، وأهم شيء الفوز”.

وأضاف سالم الدوسري: “لدي الرغبة في تمثيل المنتخب السعودي خير تمثيل في كأس العالم المقبلة في قطر”.

وفي وقت سابق، أُثير الجدل حول زيادة عدد بطولات الهلال، بعد تتويجه بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب نادي الزمالك المصري أمس الجمعة بركلات الجزاء الترجيحية.

ويصل عدد ألقاب الهلال الرسمية لـ 51 بطولة حسبما كشفت قنوات Bein Sports بينما يصل عدد الألقاب إلى 65 لقبًا باحتساب الألقاب الرسمية وغير الرسمية.

وكان الإعلامي وليد الفراج ذكر أن الهلال لن يُضيف بطولة كأس سوبر لوسيل لبطولاته ليظل العدد كما هو 51 بطولة رسمية فقط، حيث كان آخرها التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

الهلال سيواجه فريق الوحدة بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين مساء يوم الجمعة المقبلة.