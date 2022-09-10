تعرض اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال لانتقادات قوية؛ وذلك بسبب ما قدمه من مستوى فني في مباراة الزمالك المصري أمس الجمعة، رغم فوز الهلال بلقب كأس سوبر لوسيل.
ولعب الدوسري المباراة كاملة لكن بعض من جماهير الهلال انتقدوا مستوى اللاعب فنيًّا حيث لم يُظهر أي خطورة ضد لاعبي الزمالك.
ماذا قال سالم الدوسري بعد مباراة الهلال والزمالك ؟
وكان الدوسري تحدث بعد المباراة قائلًا: “ما زلنا في بداية الموسم ويجب أن نصعد شيئًا فشيئًا للوصول إلى المستوى المطلوب لنادي الهلال، وأهم شيء الفوز”.
وأضاف سالم الدوسري: “لدي الرغبة في تمثيل المنتخب السعودي خير تمثيل في كأس العالم المقبلة في قطر”.
وفي وقت سابق، أُثير الجدل حول زيادة عدد بطولات الهلال، بعد تتويجه بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب نادي الزمالك المصري أمس الجمعة بركلات الجزاء الترجيحية.
يذكر أن نادي الهلال كان فاز على نادي الفتح بهدف دون رد سجله الأرجنتيني لوسيانو فييتو في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الأحد الماضي قبل مواجهة نادي الزمالك.
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