أعلنت جامعة طيبة انتهاء مرحلة القبول على برامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ, بقبول 13752 طالباً وطالبة في جميع برامج الجامعة الأكاديمية بالمدينة المنورة وفروعها بالمحافظات, بعد اكتمال المقاعد الشاغرة التي اُعتُمدت من مجلس الجامعة, وفق القدرة التشغيلية لكليات الجامعة.

أكثر من 50 ألف طلب:

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي أن النظام الإلكتروني للقبول بالجامعة تلقى أكثر من 50 ألف طلب للالتحاق بالبرامج الأكاديمية بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم, مبيناً أنه جرى قبول الطلاب وفق التخصصات المعلنة, حيث جرى استدعاء الطلاب الذين تم قبولهم على دفعتين من بينهم 315 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة, إضافة إلى 32 طالباً وطالبة من الموهوبين, فيما سجّلت أعلى نسبة للقبول في الجامعة 99.9992% بشطر الطالبات.