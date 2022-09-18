أعلن حساب دوري المدارس في “تويتر” عن نهاية فترة التسجيل في البطولة نسخة البنات للعام الحالي.

وفي الثالث من سبتمبر الجاري، كان حساب البطولة كشف خطوات التسجيل للبنات في مختلف المهام كحكمة للمباريات ومسؤولة للملاعب وغيرها.

وجاءت المهام المخصصة للبنات في البطولة مكونة من ” مسؤولة الفريق، الحكم، إدارة الملاعب، منسقة تقنية في المباراة، عاملة الملعب، حارسة الملعب، منسقة صلة في الملعب”.

المشاركات حتى اللحظة في دوري المدارس للبنات 2022

وبحلول السابع من سبتمبر كشف حساب البطولة عن تسجيل 4500 لاعبة في بطولة البنات، وذلك في أكثر من 900 فريق في النسخة الحالية للبطولة.

ويتواجد في النسخة الحالية حتى الآن 4529 لاعبة، مع مشاركة 117 حكمًا، ومشاركة 936 فريقًا وبوجود 954 مدربة و366 مدرسة.