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10h

عرض بحري لحرس الحدود بجازان
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10h

ولي العهد يلتقي مسؤولين أمريكيين

#محمد_بن_سلمان
#صحيفة_المواطن

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10h

منتخب البرازيل يُسقط غانا بثلاثية
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10h

منتخب مصر يهزم النيجر بثلاثية
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11h

مشاركة العرضة السعودية خلال الاحتفال بـ #اليوم_الوطني_السعودي_92  بمركز الأمير سلطان محافظة #الرس
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رصد : @al3mri009
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#اليوم_الوطني_السعودي_92 #اليوم_الوطني_السعودي

11h

فرحة باكستاني باليوم الوطني
https://www.almowaten.net/?p=4579527

11h

سماء الباحة تتزين بألوان الفرحة
https://www.almowaten.net/?p=4579545

11h

جانب من احتفالات #اليوم_الوطني_السعودي_92  بمركز الأمير سلطان محافظة #الرس
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رصد : @al3mri009
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#اليوم_الوطني_السعودي_92 #اليوم_الوطني_السعودي 4

11h

فرحة وبراءة الأطفال بالباحة
https://www.almowaten.net/?p=4579477

11h

جماهير منتخب السعودية: أداء لا يليق
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حصاد اليوم
من 3 إلى 4 درجات

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة على الوسطى والشرقية

2022-09-24 الساعة 10:08
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة على الوسطى والشرقية
المواطن- الرياض

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توقع  الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، انخفاضًا تدريجيًا بدرجات الحرارة اليوم السبت، من 3 إلى 4 درجات. وأوضح الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أن الانخفاض سيكون على الوسطى والشرقية، يصاحبه رياح مغبرة وأمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من اليمن. وكتب الحصيني: “متوقع – إن شاء الله – اليوم السبت 28 صفر انخفاض تدريجي في الحرارة على الوسطى والشرقية ومقداره من”3″ لـ”4” درجات عن الأيام الماضية ورياح مغبرة أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا  وأمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من اليمن”.

حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية. وأشار التقرير تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
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