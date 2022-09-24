انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة على الوسطى والشرقية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، انخفاضًا تدريجيًا بدرجات الحرارة اليوم السبت، من 3 إلى 4 درجات. وأوضح الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أن الانخفاض سيكون على الوسطى والشرقية، يصاحبه رياح مغبرة وأمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من اليمن. وكتب الحصيني: “متوقع – إن شاء الله – اليوم السبت 28 صفر انخفاض تدريجي في الحرارة على الوسطى والشرقية ومقداره من”3″ لـ”4” درجات عن الأيام الماضية ورياح مغبرة أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا وأمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من اليمن”. حالة الطقس وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية. وأشار التقرير تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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