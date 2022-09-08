أغلقت العقود الآجلة للنفط على انخفاض حاد، الأربعاء، متراجعة عن مستويات شهدتها قبل الغزو الروسي على أوكرانيا، بفعل بيانات تجارية ضعيفة من الصين غذت مخاوف المستثمرين حيال مخاطر الركود.

تفاصيل الانخفاض

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 4.83 دولار، أو 5.25 بالمئة، لتسجل عند التسوية 88 دولارا للبرميل، بعد أن تراجعت عن مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الثامن من فبراير الماضي.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.94 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 81.94 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذيناير الماضي.

جاء ذلك بعدما دفعت بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين وسياسة صفر كوفيد الصارمة لزيادة المخاوف بشأن الطلب على النفط.

زيادة أسعار الفائدة

ومن المنتظر أن تواصل بضعة بنوك مركزية كبرى حول العالم زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، لكن خبراء اقتصاديين قالوا إن الولايات المتحدة تبدو مهيأة على نحو أفضل لاجتياز العواصف.

ويضغط ارتفاع الدولار على أسعار النفط، لأن معظم مبيعات الخام حول العالم يجري تنفيذها بالعملة الأمريكية.