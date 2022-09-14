يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة من تراجع المستوى والنتائج في انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

العدالة يُعاني في بداية الموسم

ويمر الفريق بفترة سيئة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليحقق بداية محبطة، بعد خسارته أول مباراتين وتعادله في الجولة الثالثة، كما فشل في تسجيل أي هدف، ما يزيد من صعوبة مواجهته ضد الشباب.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم بالخسارة على أرضه ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بثلاثية دون رد، قبل أن يخسر أمام الطائي بهدف نظيف، وتعادل سلبيًا مع الطائي.

وتُعد هذه البداية هي الأسوأ للفريق الأول لكرة القدم بعد مرور 3 جولات من الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان قد جمع 4 نقاط في موسم 2019/ 2020، والذي شهد هبوطه إلى الدرجة الأولى بنهاية الموسم.

مواجهة صعبة ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، فيما يقع العدالة في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.