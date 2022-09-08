يُقدم المهاجم الإسباني سانتي مينا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

سانتي مينا يتألق في بداية مسيرته مع الشباب

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية سانتي مينا وأشاد بمستواه، وعلق قائلًا: “بداية رائعة.. لهذا الرائع”.

وساهم سانتي مينا في تسجيل 3 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في هز الشباك مرتين، وصنع آخر، وقام بـ22 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة تمريراته 75.9%.

الشباب يواجه الطائي

على الجانب الآخر، يلعب الشباب ضد الطائي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الطائي الذي يتواجد في المركز الخامس.