أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة اليوم عن انطلاق الحملة السعودية الشعبية لمساعدة متضرري الفيضانات في باكستان.

فيديو | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة: نعلن اليوم انطلاق الحملة السعودية الشعبية لمساعدة متضرري الفيضانات في باكستان #الإخبارية pic.twitter.com/q4mq2BlzLR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2022

ودعا الربيعة أهل الخير والإحسان إلى مساندة الشعب الباكستاني عبر “ساهم” مشيرًا إلى أن منصة الملك سلمان للإغاثة الجهة المخولة لجمع التبرعات للخارج.

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن هناك رقابة شديدة تضمن بلوغ المساعدات مستحقيها في دول العالم.

من جانبه قال الشيخ عبدالله المطلق إن مركز الملك سلمان للإغاثة يُطبق معنى الأخوة الإسلامية والإنسانية بإغاثة الملهوفين، مشيرًا إلى أن: “بيننا وبين باكستان عقيدة إسلامية وشريعة نشترك في تطبيقها وقبلة نتوجه إليها جميعًا”.

فيديو | الشيخ عبدالله المطلق: مركز الملك سلمان للإغاثة يُطبق معنى الأخوة الإسلامية والإنسانية بإغاثة الملهوفين ⁧#الإخبارية⁩ pic.twitter.com/hgsUo89CnL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2022

بدوره قال الشيخ د. سعد الشثري إن الحملة الوطنية لإغاثة متضرري فيضانات باكستان من أبواب الخير وله أصل في السنة النبوية.