تنطلق منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، وسط منافسة بين الفرق لبداية قوية.

8 مباريات في انطلاق الدوري الأوروبي

وتُقام 8 مباريات في الدوري الأوروبي عند الساعة 7:45 مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب فنربخشة مع دينامو كييف، ويحل روما ضيفًا على لودوجوريتس، ويستضيف زيورخ فريق آرسنال، وهلسكني مع ريال بيتيس.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج براغا ضيفًا على مالمو، ويلعب آيك لارانكا مع رين، وأيندهوفن ضد جليمت، ويستضيف فريق يونيون برلين نظيره يونيون سان خيلويزي.

موعد بقية مواجهات اليوم

ومن المقرر أن تُقام الـ8 مباريات المتبقية في الدوري الأوروبي عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وتُعد أبرزها، مواجهة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد، فيما يحل طرابزون سبور ضيفًا على فيرينكفاروسي.

ويلعب أومونيا مع شيريف تيراسبول، لاتسيو ضد فينورد، شتورم جراتس أمام ميتييلاند، ويستضيف فرايبورج نظيره كارباج أجدام، ونانت مع أولمبياكوس، ويحل موناكو ضيفًا على سرفينا زافيزدا.