انطلقت فعاليات موسم تمور المدينة بحضور واسع، وذلك تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان آل سعود، وبإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

تمورنا بركة

وتم تدشين فعاليات موسم تمور المدينة تحت شعار “تمورنا بركة”، حيث من المقرر أن يستمر فعالياته حتى 20 سبتمبر الجاري، إذ يأتي ضمن سعي وزارة البيئة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بتوفير بيئة زراعية مستدامة.

فعاليات ومشاركات واسعة

وصاحب الفعاليات إقامة معرض ضم 74 منفذ بيع لعرض منتجات تمور المدينة المنورة بمشاركة 14 أسرة منتجة، إضافة إلى 16 منفذاً للشركات والمصانع و26 منفذ بيع للمزارعين و10 مواقع نقاط البيع للصناعات التحويلية وركن خاص بالعجوة تحت مسمى “الذهب الأسود”.

ويشارك فيه كل من أمانة المدينة المنورة، وصندوق التنمية الزراعية، ووزارة التجارة، والمؤسسة العامة للري والمركز الوطني للنخيل والتمور، وإدارة الإنتاج العضوي، والغرفة التجارية، والبريد السعودي (سبل) والقطاع المصرفي.

وحقق الموسم نجاحًا باهرًا منذ يومه الأول، حيث بلغ عدد الزوار بعد التدشين ٢١٩٥ زائرًا.

ويتم خلال فعاليات الموسم، تعزيز مفهوم الزراعة وإعمار الأرض للأطفال، فضلًا عن مشاركة الزوار في الجدارية التفاعلية لنواة التمر.