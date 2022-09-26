انطلاق ندوة الإنتربول لتدريب أفراد الشرطة

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية واس تحصد 3 جوائز تميز قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية
ومن المقرر أن تناقش الندوة على مدى ثلاثة أيام آليات تدريب أجهزة إنفاذ القانون بعد جائحة كورونا، واستعراض الصعوبات وقصص النجاح، وأفضل الممارسات خلال الجائحة، وكذلك أهمية القدرة على التكيف مع حالات الطوارئ المستقبلية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التدريب الشرطي الرقمي وأساليبه وتحدياته.
كما تناقش الندوة تقنيات التدريب بين الحاضر والمستقبل، وتستعرض التحول الرقمي للتدريب في منظمة الإنتربول، بالإضافة إلى مناقشة آليات تحقيق الاستدامة في مجال التدريب الشرطي، والوقوف على رؤية مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول بناء القدرات السيبرانية في المنطقة العربية.
وتشتمل على عدد من حلقات النقاش حول القيادة الرقمية، والتكيّف مع التقنيات الحديثة في مجال تدريب إنفاذ القانون، والتحديات السيبرانية التي تواجه برامج وتطبيقات التدريب عبر الإنترنت.