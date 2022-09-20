تسببت موجة الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت منطقة عسير مساء أمس الاثنين بسلسلة من الانفجارات في محول كهربائي بسبب شدة العاصفة.

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انفجارات متتابعة في مولد كهربائي خلال الأمطار الغزيرة خلال العاصفة الرعدية التي أثرت على عسير اليوم pic.twitter.com/uzwR82xh3c — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 19, 2022

ووثق مقطع فيديو عبر حساب طقس العرب الرسمي بموقع “تويتر”، انفجارات متتابعة في مولد كهربائي بسبب الأمطار الغزيرة خلال العاصفة الرعدية التي أثرت على عسير أمس.

وكانت منطقة عسير قد تعرضت مساء أمس لموجة من الأمطار الرعدية الغزيرة، تشير التوقعات إلى استمرارها حتى مساء اليوم.

استمرار هطول الأمطار

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.