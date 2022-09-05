عانت العديد من ولايات سلطنة عمان من انقطاع التيار الكهربائي بحسب ما أكده العديد من المواطنين العمانيين على موقع تويتر.

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أنباء عن #انقطاع_الكهرباء في أغلب مناطق سلطنة #عٌمان!

مُتابعينا من عُمان شو الأوضاع عندكم؟ — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 5, 2022

وكانت هيئة تنظيم الخدمات العامة أعلنت في بيان لها عن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من السلطنة، مفيدة أن شركة نقل الكهرباء العمانية تواصل العمل على حل المشكلة.

وأفاد العديد من أبناء السلطنة بوجود انقطاعات في التيار دون معرفة السبب، وعبروا عن تذمرهم من انقطاع التيار بالتزامن مع موجة الحر.

وتضامن السعوديون مع أهالي السلطنة حيث قال أحد المغردين: “الله يبرد عليهم مع هذا الحر وانقطاع في الكهرباء”. وقال مواطن آخر:” مملكتنا الحبيبة بتساعدهم بإذن الله”.