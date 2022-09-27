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بأمر الملك سلمان.. محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء

2022-09-27 الساعة 8:23
بأمر الملك سلمان.. محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء
المواطن - واس

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صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

نص الأمر الملكي: 

وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي: الرقم : أ / 61 التاريخ : 1 / 3 / 1444هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت : أولاً : يكون صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء ؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء. ثانياً : تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا. ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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