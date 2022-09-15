أسقط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نادي مكابي حيفا بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يضرب مكابي حيفا بثلاثية:

وكان فريق مكابي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب تجانون شيري بالدقيقة الـ24، ثم نجح الفريق الفرنسي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالدقيقة الـ37.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان بالدقيقة السبعين.

وواصل فريق العاصمة الفرنسي ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا بالدقيقة الـ88.

أصبح رصيد باريس سان جيرمان بعد الفوز 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد فريق مكابي حيفا عند صفر من النقاط متذيلًا المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

سيواجه نادي باريس سان جيرمان، فريق بنفيكا البرتغالي في الجولة الثالثة يوم الأربعاء 5 أكتوبر المقبل.