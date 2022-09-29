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يهدف التعريف بالمنتجات

بازار رفحاء يستعرض خيرات المحافظة الزراعية

2022-09-29 الساعة 7:30
بازار رفحاء يستعرض خيرات المحافظة الزراعية
المواطن - الرياض

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افتتح وكيل محافظ رفحاء عواد عبدالله الشمري، فعاليات “بازار رفحاء الثاني”الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

التعريف بخيرات المنطقة

ويهدف البازار إلى تعريف المستهلك بالمنتجات الزراعية التي تحتضنها تربة محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، فضلًا عن توضيح خيرات المنطقة من هذه المنتجات.

فعاليات متنوعة

ويشمل المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، مثل: ركن منتجات الخضار والفواكة العضوية من مزارع المحافظة، وركن الأسر المنتجة، والمشغولات اليدوية, وقسم النحالين، والصناعات التحويلية، ومنطقة عربات الأطعمة (الفود ترك)، وركن مزارع القمح العضوي، ومواقع مبيعات المزارعين للتمور والزيتون والمنتجات الزراعية الأخرى المتنوعة. وعددّ المزارعون المشاركون في المهرجان مشاركتهم، كاشفين عن إنتاجاتهم المتميزة من عسل وقمح وتمر سكري.
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