أحرق رجل باكستاني ابنه، شهير خان، البالغ 12 عامًا، حتى الموت في منزله في كراتشي، بسبب أن الصبي لم يتمكن من الإجابة عن أسئلة حول الواجب المدرسي.

وأصيب شهير خان بحروق بالغة في الحادث المروع، ولم يتم إنقاذه حيث توفي متأثرًا بجراحه بعد يومين.

وبحسب ما ورد سكب الأب الباكستاني كيروسين على ابنه وأشعل عود ثقاب في محاولة لترويع الصبي لإكمال الواجب المدرسي، لكن اللهب أشعل الغاز وبالتالي شبت النار في الطفل.

وسمعت الأم صرخات طفلها الجنونية، فاندفعت إلى الغرفة حيث ألقت البطانيات والملابس على الطفل المحترق في محاولة يائسة لإطفاء النيران، لكن جهودها لم تكن كافية لإنقاذه.

وعندما تلقت نبأ وفاة ابنها المؤلمة دخلت الأم في حالة حزن شديدة، قبل أن تختار رفع دعوى ضد زوجها.

واعتقلت الشرطة الأب الذي يُدعى نظير في اليوم التالي، ووضع رهن الاعتقال حتى جلسة المحكمة في 24 سبتمبر، وقال ضابط الشرطة المحلي سالم خان لوسائل إخبارية باكستانية أن الأب غضب عندما أصر ابنه على الخروج للعب بالطائرة الورقية بدلًا من إكمال الواجب المدرسي.

واعترف نظير بجريمته عند القبض عليه بعد أن رفعت زوجته دعوى ضده في أعقاب وفاة ابنها، وتعيش الأسرة في بلدة أورانجي في مدينة كراتشي الساحلية التي تضم ما يقرب من 3 ملايين شخص، وهي أكبر حي فقير في آسيا.