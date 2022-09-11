نجح اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب في التفوق على البرازيلي تاليسكا لاعب النصر في تقييمه من حيث الأداء الفني بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ونال جوانكا 8,03 بينما جاء تاليسكا ثانيًا برصيد 8 أما المغربي فيصل فجر فجاء ثالثًا برصيد 7,36.

وشهدت الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 7 ظواهر وذلك بعد ختام مباريات الجولة أمس السبت بمباراتين.

الظاهرة الأولى كانت فوز الهلال والشباب في الرياض والاستمرار في التنافس بكل قوة على الصدارة.

الظاهرة الثانية هي تمكن الاتحاد والنصر من استعادة ذاكرة الانتصارات بعد فقدان النقاط في الجولة الثانية.

الظاهرة الثالثة هي الغزارة التهديفية لـ الشباب حيث وصل رصيده من الأهداف إلى 11 هدفًا بعد مرور 3 مباريات.

الظاهرة الرابعة كانت حفاظ الهلال والليث والاتحاد على نظافة الشباك في الجولة الثالثة.

أما الظاهرة الخامسة فهي امتلاك الليث لقوة تهديفية كبيرة بتصدر كل من البرازيلي كارلوس جونيور والأرجنتيني كريستيان جوانكا قائمة هدافي دوري روشن حاليًا.

الظاهرة السادسة هي تسجيل 15 هدفًا في 8 مباريات في الجولة الثالثة، مما يدل على الغزارة التهديفية لجميع الفرق.

الظاهرة السابعة كانت تألق المحترفين الأجانب تهديفيًا مثل البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر ويوسف نياكاتي لاعب الاتفاق وجوانكا وجونيور والجابوني آرون لاعبي الشباب، والأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال.