وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريانًا للسيول بوادي محلا شمال محافظة قلوة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، جريان السيول في وادي محلا في قلوة، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

توقعات حالة الطقس:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع، في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما زالت مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 25- 50كم/ ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10- 25كم/ ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 25 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.