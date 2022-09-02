وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريانًا للسيول بمركز النخيل وصفية شمال شرق البرزة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، جريان السيول في أحياء مركز النخيل وصفية شمال شرق البرزة، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.