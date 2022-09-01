أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، أن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان ومديرية الشرطة تعاملا مساء أمس مع حريق شبَّ نتيجة ماس كهربائي في عدادات كهرباء في أحد مراكز التسوق وسط العاصمة.

3 إصابات اختناقا جراء حريق في أحد مراكز التسوق وسط العاصمة عمّان#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/RxSuqLv5Jt — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 31, 2022

وأكد أنه جرى إخلاء المركز وقطع التيار الكهربائي وتقديم الإسعافات الأولية إلى ثلاث إصابات بضيق في التنفس وفُتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

نداء لعدم التجمهر:

وأهاب الناطق الاعلامي بجميع المواطنين المتواجدين في محيط الموقع الابتعاد عن الموقع وعدم التجمهر؛ حفاظًا على سلامتهم.

كما أكد أهمية إتاحة المجال أمام رجال الدفاع المدني لمتابعة عملهم وإنهاء التعامل مع الحريق بسرعة ودون أي معوق.