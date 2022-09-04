لقيت فتاة مصرية حتفها، متأثرة بإصابتها، جراء تعدي شاب عليها بسلاح ناري، بعد رفض أسرتها زواجه منها.

تفاصيل الجريمة

التفاصيل أوردتها صحف مصرية، حيث توفيت الفتاة من قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش على يد شاب، بعدما فشلت محاولات إنقاذها.

وأضافت أن اللواء مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا بأن مستشفى بركة السبع المركزي استقبل فتاة تدعى “أماني. ع” تبلغ من العمر 19 عامًا طالبة بكلية تربية رياضية مصابة بطلق ناري وتم وضعها بالعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمحاولة إنقاذ حياتها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وأوضحت أن التحريات الأولية كشفت أن المتهم، حاصل على مؤهل متوسط يبلغ ٢٩ عامًا من نفس قرية الضحية، فأمر مدير أمن المنوفية بسرعة ضبط الجاني وتشكيل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وفرق البحث لضبط المتهم.

ونقلت صحف مصرية، عن عدد من أهالي القرية أن هناك صلة قرابة تجمع بين المتهم وأسرة المجني عليها وأن والدها يعمل مدرساً وأن المتهم كان سبق وتقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضت ارتباطها به لسوء سلوكه.