وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة على المجاردة، بمنطقة عسير، عصر اليوم الخميس، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر مقطع فيديو رصدته صحيفة “المواطن“، هطول أمطار غزيرة على المجاردة، تفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو والخروج للاستمتاع بالأجواء.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كيلو مترًا في الساعة تصل إلى 46 كيلو مترًا في الساعة على الجزء الأوسط.