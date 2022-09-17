على وقع الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية خلال الأيام الماضية في شمال شرق أوكرانيا، وتراجعها عن مناطق كانت سيطرت عليها لأشهر سابقة، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب استخدام الأسلحة النووية الكيماوية أو التكتيكية.

لجوء بوتين للنووي:

ففي رد على سؤال خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي اس” بثت مقتطف منها أمس الجمعة، حول احتمال لجوء بوتين، الذي تكبد جيشه خسائر خلال الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق قبل أسبوعين، إلى الأسلحة الكيماوية أو النووية التكتيكية، قال بايدن” أقول له لا تفعل لا تفعل ذلك!”.

منبوذة من العالم أجمع:

كما اعتبر أن أي محاولة من هذا النوع “ستغير وجه الحرب برمتها، كما لم يحصل يومًا منذ الحرب العالمية الثانية”.

إلى ذلك، أكد أن “روسيا ستصبح حينها منبوذة من العالم أجمع، أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى”، وفق تعبيره.