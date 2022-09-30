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رافضًا الضم الروسي

بايدن يتوعد بوتين: لن نخضع أمامك

2022-09-30 الساعة 11:30
بايدن يتوعد بوتين: لن نخضع أمامك
المواطن - متابعة

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هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن العالم لن يخضع أمامه، مؤكدًا أن واشطن لن تعترف بضم زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك إلى موسكو.

بوتين يعاني:

وحسب قناة “العربية”، قال بوتين خلال مداخلة في البيت الأبيض اليوم الجمعة: إن بوتين لا يمكنه الاستيلاء على أراضي بلد مجاور والنجاة بفعلته، موضحًا أنه بات يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا، واستشهد بتصرفات نظيره الأخيرة. واعتبر أن بوتين يختلق “الأكاذيب” باتهامه واشنطن بتخريب خط نورد ستريم للغاز، معلنًا استعداد بلاده للدفاع عن كل حلفائها في الناتو من تهديدات روسيا.

استعداد للدفاع:

وتابع الرئيس الأمريكي: “أقول لبوتين لا تسئ فهم كلامي فالولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضي حلفائها”.

ضم مناطق أوكرانيا:

تأتي تصريحات بايدن بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضم 4 مناطق أوكرانية رسميًا إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكدًا أن هذا القرار حسم نهائيًّا. وتعهد بوتين بإعادة إعمار تلك المدن، لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان، مؤكدًا أن هؤلاء السكان أضحوا مواطنين روسًا.
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