اعتلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنصة؛ لإلقاء كلمة أمام زعماء العالم المجتمعين في الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث أدان موقف روسيا من أوكرانيا ودعا العالم إلى الوقوف ضد موسكو.

وجاء خطاب الزعيم الأمريكي أمام أول جمعية عامة للأمم المتحدة منذ أن بدأت روسيا توغلها في أوكرانيا، وبعد ساعات من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان حال تعبئة جزئية وتلميحه بإمكانية استخدام الأسلحة النووية.

وهذا أبرز ما جاء في خطاب بايدن أمام المتحدة:

واشنطن لا تبحث عن حرب باردة

ركز الرئيس الأمريكي على الصين قائلًا: إن واشنطن لا تبحث عن حرب باردة، قائلًا: لدينا اتجاهات جيوسياسية متغيرة لكننا لا نسعى إلى الصراع ولا نسعى إلى حرب باردة.

روسيا وأوكرانيا

قال بايدن إن الموقف الروسي متهور وأن موسكو انتهكت المثل العليا بدخول أوكرانيا، مضيفًا: لا يمكن كسب حرب نووية، ولا يجب خوضها أبدًا.

وقال أيضًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: دعونا نقف معًا مرة أخرى، ونعلن التصميم الواضح على أن دول العالم لا تزال متحدة، ومن خلال العمل معًا، يمكننا ثني قوس التاريخ نحو عالم أكثر حرية وعدلاً لجميع أطفالنا لأجل مستقبل أفضل للبشرية.

تعليق بايدن على إيران

أما عن الملف الإيراني، فقد علق بايدن على الاحتجاجات في إيران على خلفية واقعة مهسا أميني، قائلًا: نحيي شجاعة نساء إيران.

وأكد في حديثه عن الملف النووي على أن أمريكا لن تسمح لإيران تحت أي ظرف بالحصول على السلاح النووي، قائلًا: هذا أمر واضح.

الملف اليمني

أما عن الملف اليمني، فقد أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطابه أمام الأمم المتحدة على أن أمريكا ملتزمة بمواصلة دعم الهدنة في اليمن.