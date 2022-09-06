قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب.

تحذير روسي

وسعت أوكرانيا من أجل أن تقر الولايات المتحدة الأمريكية هذه التسمية في خضم مواصلة الغزو الروسي، بينما حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأمريكية الروسية.

رفض أمريكي

وحسبما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط، فعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض «لا».

ويضغط بعض النواب الأمريكيين من أجل منح روسيا تصنيف الدولة الراعية للإرهاب.

ولا تزال روسيا تواصل غزوها العسكري على أوكرانيا، في الوقت الذي تستنكر أمريكا ودول أوروبا الأمر، وتدعم كييف في مواجهة موسكو بالسلاح والمال.