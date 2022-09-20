لم يستطع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يحدث تغييرًا في ترتيبات جنازة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية التي نفذت بعناية ودقة فائقتين.

انتظار للحظات

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، تعرض بايدن لموقف وُصِف بـ”المحرج”، حيث اضطر إلى الانتظار للحظات قبل الوصول إلى مقعده، في جنازة الملكة إليزابيث التي أقيمت أمس الاثنين.

وعلى الرغم من كون بايدن رئيس الولايات المتحدة، لم يخول له أن يحدث تغييرا في هذه الترتيبات، ولدى وصوله رفقة زوجته جيل إلى كنيسة “ويستمنستر آبي”، اضطر إلى الانتظار في المدخل للحظات ريثما يمر حاملو صليب جورج وفكتوريا.

مرور حاملي صليب فكتوريا أولا

ونظرًا لأن صليب فكتوريا إلى جانب صليب جورج، من أرفع الأوسمة العسكرية الممنوحة في المملكة المتحدة، ولذلك، فإن حامليها حظوا بالأولوية في الدخول.

وفيما كان حاملو الوسامين يمرون أولا في الكنيسة، ظل بايدن وزوجته جيل يتبادلان الأحاديث مع مسؤولين.

كما بدا بايدن متفهمًا للموقف، إذ ظهر وهو مبتسم، بينما كان يمسك يد زوجته التي ارتدت اللون الأسود حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.