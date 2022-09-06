تعتزم شركة أبل الكشف عن هاتف آيفون 14 الذي يعد أكثر الهواتف الذكية تكلفة، يوم الأربعاء المقبل، وسط تباطؤ عالمي لمبيعات جميع الأجهزة باستثناء الأغلى.

زيادة المبيعات على مدار العامين الماضيين

وحسب قناة “العربية”، كانت طرازات Pro الخاصة بالشركة ساعدت – خاصةً الإصدارات بمقاس 6.1 و6.7 بوصات – في زيادة المبيعات والأرباح القياسية على مدار العامين الماضيين، حيث كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة النقاب عن أول أجهزة آيفون القادرة على العمل بتقنية الجيل الخامس في أواخر عام 2020.

وتم تسعير هذه الإصدارات بأكثر من 200 دولار فوق سعر النموذج القياسي للشركة، وهي الأجهزة التي تستعد للحصول على بعض التحسينات الأكثر شهرة في دورة من المتوقع أن تكون أكثر ثورية لجهاز آيفون.

حتى الآن، خالفت شركة أبل التراجع على مستوى الصناعة في مبيعات الهواتف الذكية ــ والتي تراجعت بنسبة 9% تقريباً في الربع الماضي مقارنة بالعام السابق ــ وفقاً لشركة الأبحاث International Data Corp.

زيادة الإيرادات

ويمكن أن يساعد الاستمرار في بيع الهواتف ذات الأسعار المرتفعة أبل على زيادة الإيرادات حتى إذا تباطأ معدل مبيعات الوحدات أو أصبح راكداً في السنة المالية القادمة.

تغييرات على إصدارات برو

ومن المقرر يوم الأربعاء المقبل، إجراء التغييرات الأكبر على إصدارات برو الأغلى ثمناً، حيث من المتوقع أن تحتوي هذه الطرازات على كاميرات أكثر قوة وأداء فيديو أفضل وأن تتلقى شريحة أبل A16 الجديدة.

وقد تشهد هواتف آيفون برو، التي بدأت بسعر 999 دولاراً و1099 دولاراً، زيادة في الأسعار تبلغ 100 دولار، بينما تظل الطرازات الأساسية كما هي – مما يجعل الفرق بين الطراز الأساسي والنموذج الرئيسي 300 دولار، كما توقع المحللون.