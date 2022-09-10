أعلن قصر باكنجهام الملكي في بريطانيا، اليوم السبت، أن جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستقام يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري.

موعد الجنازة:

ومن المقرر أن تقام جنازة رسمية للملكة إليزابيث الثانية صباح يوم 19 سبتمبر، بمشاركة كبار أفراد العائلة المالكة على رأسهم الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد.

وأوضح القصر الملكي أن نعش الملكة إليزابيث سيتم نقله إلى أدنبرة في أسكتلندا غدًا الأحد، ويُنقل إلى لندن يوم الثلاثاء.

جثمان الملكة الراحلة:

وسيظل جثمان الملكة الراحلة في قاعة ويستمنستر بالعاصمة لندن لحوالي 4 أيام قبل الجنازة، للسماح للمواطنين بتقديم العزاء.

وحسب التقاليد، ينقل نعش الملكة إلى قاعة ويستمنستر، من قصر باكنجهام، في موكب يرافقه عرض عسكري وأفراد من العائلة المالكة.

مراسم التشييع:

وفي يوم الجنازة، تبدأ المراسم بنقل نعش إليزابيث الثانية من ويستمنستر إلى دير ويستمنستر، على متن عربة قديمة تابعة للبحرية الملكية.