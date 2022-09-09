بدأت أمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى من إجراءات إزالة العقارات الواقعة بمحافظة القطيف، ضمن مبادرة التنمية والازدهار، التي استهدفت تطوير مشروع طريق الملك عبد العزيز بالمحافظة، بطول 5 كيلو مترات، وعرضه 60 مترًا.

تنظيم الأحياء وإزالة التشوهات البصرية

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الهدف من المشروع تنظيم الأحياء وإزالة التشوهات البصرية وفك الاختناقات المرورية، وتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن في المحافظة، داعيًا ملاك العقارات الأخرى إلى المسارعة في إنهاء الإجراءات الخاصة بنزع ملكية عقارهم لإكمال هذا المشروع .

تزايد النمو السكاني

وأشار إلى أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي دعت لاعتماد مشاريع تأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة، مبينًا أن عدد العقارات المستهدف إزالتها هي 521 عقارًا.

يذكر أن الأمانة خصصت عددًا من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم عبر مركز التواصل على الرقم 0138669309 أو البريد الإلكتروني، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر [email protected]