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بدء إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر

2022-09-25 الساعة 12:47
بدء إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر
المواطن - الرياض

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بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- قبل قليل- إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر. وتتواصل عملية إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين عن شهر سبتمبر 2022 منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

موعد إيداع الدعم السكني:

يذكر أنه في إطار الحرص على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، تقرر إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر.

حالات تعليق دعم سكني:

وفي وقت سابق قال الصندوق العقاري: إن حالات وقف الدعم أو تعليقه لبعض مستفيدي البناء الذاتي تشمل الآتي:
  • الالتزام بمباشرة البدء بالبناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
  • الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
  • سداد الأقساط بشكل منتظم.
  • تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة إتمام البناء.

استعلام عن نتائج الدعم:

ويمكن الاستعلام عن نتائج الدعم من خلال الخطوات التالية:
  • تسجيل الدخول إلى موقع الصندوق العقاري عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.
  • الانتقال إلى برنامج سكني ثم انقر فوق التحقق من الأهلية للدعم.
  • أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على الاستعلام.

 9 خيارات متنوعة:

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يقدم 9 خيارات متنوعة منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعوم، و5 باقات للدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعوم” وباقات الدعم السكني.
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