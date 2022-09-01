بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي، قبل قليل، إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم، إضافة إلى دعم الحقيبة والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ للأسرة المستفيدة من ممن لهم أبناء وبنات منتظمون في التعليم العام.

بدل الزي والحقيبة المدرسية:

يذكر أن برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي يهدف إلى مساعدة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

ويعتبر برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.