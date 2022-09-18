أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن بدء تطبيق العمل بوثيقة النقل الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات.

ما هي وثيقة النقل؟

وأوضحت الهيئة أن وثيقة النقل تعتبر مستندًا يصدر بموجب عقد النقل، كما يعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبنية فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

وأشارت إلى أنه للاستفادة من الخدمة يستطيع المرخص في أنشطة نقل البضائع الاستفادة من خدمة (توثيق الحمولة) والاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة نقل الإلكترونية من خلال الرابط bayan.naql.sa.

هدف تطبيق الوثيقة:

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي بهدف رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة النقل، وضمان حفظ الحقوق لمزودي الخدمات والمستفيدين، وتمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها والتحقق منها إلكترونيًّا، وتحسين بيئة الأعمال من خلال التكامل والترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة.