بدأت فعاليات نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى كنيسة وستمنستر، استعدادًا للجنازة الرسمية، بحضور الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، والأمراء ويليام وزوجته الأميرة كيت والأمير هاري وزوجته ميجان والأمير أندرو وأسرته.

مباشر من #العربية | تغطية جنازة الملكة #إليزابيث الثانية بحضور زعماء العالم وسط تأهب أمني لافت https://t.co/TnkWW62yGw — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 19, 2022

وشهدت مراسم نقل النعش قناصة فوق الأسطح ومسيّرات في السماء، وأكثر من 6 آلاف عسكري في الشوارع، واستثناء وحيد للرئيس الأميركي جو بايدن بالحضور بسيارته الرئاسية مراسم الجنازة.

وتشهد هذه المراسم حضور الرئيس الأمريكي والفرنسي وملك وملكة إسبانيا، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن وسلطان عمان، وإمبراطور اليابان والعديد من الشخصيات الدولية وقادة العالم، إضافة إلى حضور أعداد غفيرة من المسؤولين البريطانيين وقادة دول العالم، ليتم دفنها بجانب زوجها الأمير فيليب ومع والدها الملك جورج السادس.

ورحلت إليزابيث عن عالمنا في قلعة بالمورال بإسكتلندا 8 سبتمبر الجاري، عن عمر ناهز 96 عامًا، بعدما ظلت في حكم البلاد 70 سنة، وذلك عقب وصول كبار الشخصيات ورؤساء الدول في وستمنستر.

ويُرفع جثمان الملكة إليزابيث من النعش اليوم الاثنين، بعدما ظلت داخله منذ وفاتها، وسيجري إطلاق نفير The Last Post، وهي موسيقى جنائزية قصيرة مرتبطة بالجنازات العسكرية، يتبعها وقفة حداد وصمت تام لمدة دقيقتين.