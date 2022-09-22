حقق مدربو الشباب، الهلال، الاتحاد والنصر انطلاقة قوية مع فرقهم خلال الجولات الأربعة الأولى في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

المدربون يتألقون

وظهر الشباب بشكل مميز مع مدربه الجديد، الإسباني فيسينتي مورينو، ليصبح أول مدير فني في تاريخ الليوث؛ ينجح في تحقيق الفوز ويحافظ على نظافة شباكه خلال أول 4 جولات بالدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.

واستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تألقه مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز الذي عاد لتدريب الأزرق شهر فبراير الماضي، وحقق انتفاضة معه، كما قاده لتحقيق 4 انتصارات متتالية دون تلقي أي هدف في دوري روشن.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع مدربه الجديد البرتغالي نونو سانتو، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادل مرة واحدة، كما حافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي بشكل جيد مع مدربه الجديد الفرنسي رودي جارسيا، ونجح في الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة واحدة في الوقت القاتل ضد التعاون.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.

ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتخ والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.