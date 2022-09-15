بدأ الشباب بقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم بشكل مميز، ليكون الفريق الأبرز حتى الآن.

الليوث يتجاوز العدالة بهدف

ولعب العدالة ضد الشباب بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ونجح الليوث في الفوز بهدف دون رد سجله كارلوس جونيور.

ورفع الليوث رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة عند نقطة واحدة في المركز الـ15.

الشباب يحقق انطلاقة مميزة مع مورينو

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع مورينو الأنظار، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال أول 4 جولات من الموسم في الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخه.

وأصبح مورينو أول مدرب يقود الليوث لتحقيق الفوز أول 4 جولات في الدوري السعودي للمحترفين، ويُحافظ على نظافة الشباك أيضًا، ولعب الحارس الكوري المتألق كيم سيونج جيو دورًا في عدم استقبال شباكه لأي هدف.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي برصيد 12 هدفًا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 5 أهداف.